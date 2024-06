Wegen Fahrbahnsanierung: A7 ab morgen Abend gesperrt Stand: 20.06.2024 11:21 Uhr Während in einigen Bundesländern die Sommerferien beginnen, muss die A7 im Norden repariert werden. An diesem Wochenende wird die Fahrbahn Richtung Hamburg im Bereich Schleswig und Bordesholm erneuert - und ist deswegen erneut gesperrt.

Ab morgen um 20 Uhr bis Montag um 5 Uhr wird die Autobahn ab der Anschlussstelle Schleswig/Jagel bis zum Autobahndreieck Bordesholm in Richtung Hamburg gesperrt. Laut Autobahn GmbH Nord können die Arbeiten an der fast 30 Jahre alten Fahrbahn nicht aufgeschoben werden. Am Hauptfahrstreifen gibt es demnach starke Beschädigungen. Der Verkehr nach Norden ist nicht betroffen. An der Rader Hochbrücke sollen ebenfalls in der Zeit Arbeiten stattfinden.

Umleitungsempfehlung während der Sperrung

Der Verkehr wird ab Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) über die B77 und A210 zum Kreuz Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) beziehungsweise weiter über die L328 bis Neumünster-Nord geleitet. Um weitere Sperrungen zu vermeiden, will die Autobahnmeisterei Neumünster an den beiden Wochenenden auch die Grünstreifen mähen.

Letzten Arbeiten wurden schneller als geplant abgeschlossen

Bereits am vergangenen Wochenende war die A7 zwischen Schleswig/Jagel und Rendsburg wegen Sanierungsarbeiten gesperrt worden. Eigentlich sollte die Sperrung bis Montagmorgen 5 Uhr andauern, die Fahrbahn konnte allerdings bereits neun Stunden früher als geplant - am Sonntagabend gegen 20 Uhr freigegeben werden. "Die Sanierung der Asphaltdeckschicht des Hauptfahrstreifens und die anschließenden Markierungsarbeiten konnten, trotz einzelner Regenschauer, zügig erfolgen", teilte die Autobahn GmbH mit. Auch die Asphaltsanierungen im Bereich der Rader Hochbrücke seien deutlich schneller als geplant fertig geworden.

