Stand: 08.02.2019 08:25 Uhr

Wedel: Grundwasser im Keller - und nun?

Durchweichte Wände, nasse Fundamente, Pfützen im Keller: Viele Wedeler kennen das Problem. Seitdem 2015 die Wasserförderung auf dem Möller-Areal eingestellt wurde, steigt der Grundwasserspiegel. An einigen Stellen in der Stadt ist er in den vergangenen drei Jahren um bis zu drei Meter gestiegen. Etwa 30 Gebäude in Wedel (Kreis Pinneberg) haben seitdem Probleme mit Nässe. Im Umweltausschuss gab es am Donnerstagabend keine Zusagen für konkrete Maßnahmen.

Bürgermeister von Wedel: "Das ist ein Naturphänomen" NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 08.02.2019 07:00 Uhr Autor/in: Silvana Gardenal Nach dem Grundwasseranstieg in einigen Gebieten in Wedel ist weiter keine konkrete Lösung in Sicht. Die Stadt sieht sich nicht in der Verantwortung, sagte Bürgermeister Niels Schmidt.







5 bei 3 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

700.000 Kubikmeter Wasser pro Jahr abgepumpt

Der Medizinprodukte-Hersteller Möller Wedel betrieb mehr als 100 Jahre lang ein Wasserwerk in der Stadt und pumpte nach Angaben der Unteren Wasserbehörde rund 700.000 Kubikmeter Wasser pro Jahr ab. 2015 kündigte die Stadt die Wasserförderung dort auf und wechselte zu Hamburg Wasser. Gutachter hatten damals gewarnt, dass der Grundwasserspiegel in der Stadt steigen würde. Die Bürger wurden damals aber nicht informiert.

Wedelerin: "Wir wurden abgewürgt"

Am Donnerstagabend war das Wedeler Grundwasserproblem Thema im Umweltausschuss. Die Stadt Wedel und die Untere Wasserbehörde des Kreises waren dort. Auch Betroffene kamen zu Wort - nach eigenen Angaben allerdings nicht ausreichend. "Wir wurden abgewürgt und einfach des Saales verwiesen, als wir jemandem eine Frage stellten wollten", sagte eine Wedelerin.

Stadt sieht sich nicht in der Verantwortung

"Ich suche jetzt mal einen Verantwortlichen", sagte ein anderer Bewohner Wedels nach der Sitzung. Die Wasserbehörde sieht sich nicht in der Verantwortung, und auch der Bürgermeister von Wedel, Niels Schmidt (parteilos), fühlt sich nicht zuständig. "Im Grunde genommen ist es ein Naturphänomen", sagte er bei der Veranstaltung.

Bürger beklagen hohe Schäden

Die betroffenen Bürger beklagen nach eigenen Angaben Schäden in Höhe von mehreren 100.000 Euro. Sie fordern, dass der Grundwasserspiegel in der Stadt wieder dauerhaft abgesenkt wird - im Zweifel mit einem neuen Brunnen. Der Bürgermeister will solche Maßnahmen nicht zusagen. Die Stadt prüfe aber, ob es helfen würde, einen Notbrunnen zu aktivieren.

Die Untere Wasserbehörde schlug vor, Pumpen und Drainagen an den betroffenen Häusern einzubauen. Die Kosten müssten allerdings die Anwohner übernehmen, hieß es.

Demnächst sollen weitere Gespräche geführt werden. Bürgermeister Schmidt hat zugesagt, mit den Betroffenen in kleinerer Runde zusammenzukommen.

Hinweis der Redaktion: In einer älteren Version dieses Artikels war von 700.000 Litern Wasser die Rede, die das Wasserwerk pro Jahr abpumpte. Richtig ist nach Angaben der Unteren Wasserbehörde: 700.000 Kubikmeter pro Jahr. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.02.2019 | 07:30 Uhr