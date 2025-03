Stand: 09.03.2025 11:40 Uhr Wedel: Frau von S-Bahn überrollt

Im S-Bahnhof Wedel (Kreis Pinneberg) ist am Sonntagmorgen gegen 6:30 Uhr eine Frau von einer S-Bahn überrollt worden. Nach Angaben der Polizei war die Mitte Vierzigjährige betrunken ins Gleisbett gefallen. Sie wurde verletzt in ein Krankenhaus in Hamburg gebracht.

