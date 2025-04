Stand: 20.04.2025 13:47 Uhr Wedel: Feuerwehr befreit Mitarbeiter aus brennender Eventhalle

In Wedel (Kreis Pinneberg) hat Sonntagvormittag eine Eventhalle gebrannt. Drei Mitarbeiter befanden sich laut Feuerwehr noch in dem Gebäude als bereits starker Rauch aus dem Dach aufstieg. Rettungskräfte befreiten die Menschen über das Treppenhaus - einer von ihnen kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Insgesamt waren Einsatzkräfte von vier Löschzügen und fünf Rettungswagen zwei Stunden lang im Einsatz. Mittlerweile ist das Feuer gelöscht. Die Brandursache ist noch unklar.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 20.04.2025 | 14:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Wedel Kreis Pinneberg