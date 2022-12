Wattolümpiade: Run auf die Schlammschlacht-Tickets Stand: 31.12.2022 12:00 Uhr Wer bei der Wattolümpiade in Brunsbüttel mitmachen möchte, muss schnell sein - und das nicht nur bei dem Event selbst: Meldestart ist am Neujahrstag und die Tickets sind schnell weg.

Das Wasser spritzt, der Schlamm klebt, der Schweiß topft - auch im Jahr 2023 steht am Brunsbütteler Elbdeich im Kreis Dithmarschen unter dem Motto "Schmutziger Sport für eine saubere Sache" die Wattolümpiade an. Wer sich für das Event im Sommer registrieren will, muss schnell sein. Meldestart ist ab 12 Uhr am Neujahrstag - und erfahrunsgemäß sind die Plätze schnell weg. Meistens dauert es nicht mal eine Minute und alle Karten sind vergriffen.

Guter Zweck und Spaß stehen im Vordergrund

Bereits zum 15. Mal findet das Benefiz-Event, bei dem unter den Augen von Tausenden Besuchern im knietiefen Elbschlick die Besten der Besten ermittelt werden. Die gemeldeten Teams treten in traditionellen Küstensportarten wie Wattfußball, Watthandball, Wolliball, Schlickschlittenrennen und dem Aalstaffellauf gegeneinander an. Doch am Ende steht nicht das Gewinnen an sich im Vordergrund, sondern der Spaß am sich Schmutzigmachen und vor allem der gute Zweck. Die Einnahmen gehen an Projekte zur Hilfe von Krebskranken.

Weitere Informationen Wattolümpiade in Brunsbüttel stellt neuen Weltrekord auf Nach vier Jahren Pause hat das Benefiz-Event in Brunsbüttel wieder hunderte Menschen angezogen. Dabei wurde sogar ein Weltrekord aufgestellt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 01.01.2023 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Soziales Engagement Krebs