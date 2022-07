Wattolümpiade Brunsbüttel: In den Schlamm für den guten Zweck Stand: 23.07.2022 06:00 Uhr Nach vier Jahren Pause kehrt die Wattolümpiade heute nach Brunsbüttel zurück. Die Veranstaltenden erwarten Hunderte Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Das mit der Aktion eingenommene Geld kommt Krebserkrankten und Angehörigen zugute.

Bereits seit 2004 kommen Menschen aus aller Welt nach Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen), um sich für den guten Zweck in den Elbschlick zu werfen. Bei der Wattolümpiade treten die sogenannten Wattleten in Disziplinen wie Wattfußball, Watthandball, Wolliball, Schlickschlittenrennen und Aalstaffellauf gegeneinander an. Damit sammeln sie Geld für Krebspatientinnen und -patienten und ihre Familien in der Region. Mehr als 500.000 Euro sind laut den Veranstaltenden so in den vergangenen Jahren zusammengekommen.

Wegen Corona mehrfach verschoben

Heute findet nun die 14. Ausgabe der Benefiz-Veranstaltung statt, nachdem der Termin wegen der Corona-Pandemie mehrmals verschoben werden musste. Die Startplätze aus dem Jahr 2020 haben ihre Gültigkeit behalten, teilten die Veranstaltenden mit. Tatsächlich sind alle Teams, die sich bereits 2020 ihren Startplatz sichern konnten, wieder dabei, freut sich "Wattkampfleiter" Oliver Kumbartzky: "Alle sind heiß darauf, sich endlich wieder schmutzig zu machen."

Neben rund 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmern erwarten die Veranstaltenden nach eigenen Angaben auch mehrere Tausend Zuschauerinnen und Zuschauer auf dem Deich. Für sie wird neben dem Spektakel im Watt auch ein Rahmenprogramm geboten, für Familien ist eine Spielemeile aufgebaut.

Wattgottesdienst, Weltrekordversuch und After-Party

Los geht es um 11 Uhr vormittags mit dem traditionellen Wattgottesdienst. Danach beginnt die Eröffnungszeremonie mit dem Einmarsch der "Wattleten". Die neue Landtagspräsidentin Kristina Herbst (CDU), Schirmherrin der Wattolümpiade, wird das olümpische Feuer entzünden. Auch ein Weltrekordversuch ist geplant: Dabei geht es darum, ob es gelingt, eine Polonäse mit mindestens 150 Teilnehmern, die knietief im Schlick stecken, durchzuführen.

Um 14 Uhr fällt der Startschuss für die eigentlichen Wettkämpfe. Um 18.15 Uhr werden die Siegerinnen und Sieger geehrt. Am Abend gibt es zudem ein Bühnenprogramm und eine After-Party. Der Eintritt beträgt fünf Euro und kommt den Projekten der Initiative "Stark gegen Krebs" zugute. Kinder bis zu zwölf Jahren und Besucherinnen und Besucher mit Behinderung haben freien Eintritt.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 23.07.2022 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Soziales Engagement Krebs