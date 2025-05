Stand: 16.05.2025 13:15 Uhr Wasserleitung in Norderstedt kaputt - 800 Haushalte betroffen

Bei Bauarbeiten für das neue Wohngebiet "4Höfe" in Norderstedt Mitte (Kreis Segeberg) ist am Donnerstag (15.5.) eine Schmutzwasserleitung beschädigt worden. Laut einer Sprecherin der Stadt passierte der Unfall beim Einsetzen einer Spundwand in sechs Metern Tiefe. Wegen des Schadens konnte das Wasser bei rund 800 Haushalten nicht mehr richtig abfließen, heißt es weiter. Mitarbeitende des Betriebsamtes behoben das Problem dann kurzfristig: Mithilfe einer mobilen Pumpe wird das Wasser aktuell vor der beschädigten Stelle durch einen Gully an die Oberfläche gesaugt. Dort fließt es nun durch eine Ersatzleitung bis zu einem weiteren Gully hinter der beschädigten Stelle.

Sielbereitschaft steht für Hilfe bereit

20 Mitarbeitende der Sielbereitschaft waren laut Stadt am Donnerstag im Einsatz. Sollten bei Haushalten zwischen der Baustelle und den Straßen Harksheide/Schulweg im Norden weitere Probleme mit dem Abwasser auftreten, steht die Sielbereitschaft unter der Telefonnummer 0152 04954623 für Hilfe bereit.

