Weihnachten: Darum macht uns Schenken glücklich

von Sabine Alsleben

Ich liebe Schenken - ganz besonders auch zu Weihnachten. Ich führe monatelang akribisch Listen mit Geschenkideen für meine Liebsten. Klar, auch mich verschont der Weihnachtsstress nicht. Woher bekomme ich was, muss Onlineshopping wirklich sein? Schaffe ich es in die Läden - aber ich habe doch keine Zeit. Sie kennen das sicher. Aber wenn der Heilige Abend dann da ist, die Geschenke ausgepackt werden und die Augen der Kinder leuchten, man die Freude der Erwachsenen sieht - ja, dann macht sie sich breit: die wohlige Wärme ums Herz.

Studie: "Schenken aktiviert das wohlige Glücksgefühl"

Auch wenn das jetzt sehr - vielleicht zu sehr - romantisiert klingt, auch Sie kennen dieses Gefühl. Da bin ich mir ganz sicher. Tatsächlich gibt es dafür einen Fachbegriff "warm glow", das mit "wohligem Gefühl" übersetzt wird und vor zwei Jahren im Rahmen einer Studie untersucht wurde. Forscher der Universitäten Lübeck, Zürich und der Feinberg School of Medicine in Chicago haben herausgefunden, dass großzügiges Verhalten und Glücksgefühle in unserem Gehirn miteinander verknüpft sind. Dafür wurde den Probanden quasi ins Hirn geschaut - und bei den großzügigen Probanden war ein bestimmtes Gehirnareal aktiv, dass für dieses wohlige Glücksgefühl sorgt.

Regelmäßiges Schenken birgt Gefahren

Also kann ich mit Großzügigkeit oder Schenken mein eigenes Glückes Schmied sein? "Ja", sagt Professor Dr. Uwe Jensen von der Uni Kiel. Er beschäftigt sich schon lange mit den Themen Glück und Zufriedenheit. "Schenken macht den Schenkenden zufriedener und den Beschenkten in dem Moment auch glücklich. Der Schenkende hat das Gefühl, etwas Gutes getan zu haben." Aber Jensen warnt auch, dass es für den Beschenkten durchaus negative Auswirkungen haben kann. "Wenn jemand regelmäßig finanziell unterstützt wird - zum Beispiel von der Oma - dann kann da schon eine gewisse Abhängigkeit entstehen, die für beide Seiten schwierig sein kann."

Psychotherapeut: "Hirn hat sich schon vor Jahrtausenden angepasst"

Kommen wir aber wieder zur schönen Seite des Schenkens. Dr. Michael Zorawski, kognitiver Verhaltenstherapeut in Norderstedt, hat eine spannende Erklärung dafür, warum Schenken uns glücklich macht. "Es gibt die evolutionspsychologische Perspektive. Das heißt, schon vor langer Zeit haben sich unsere Gehirne so entwickelt, dass es nicht nur gut ist, alles für mich zu behalten, sondern dass es sinnvoll ist, anderen zu helfen oder anderen etwas Gutes zu tun. Und dann konnten wir uns auch auf diese Menschen im Falle eines Angriffs von Feinden oder auch vom Bär verlassen." Ganz schön schlau unser Gehirn.

Glücksforscher: "Liebe nicht erkaufen!"

Auch heute macht es natürlich Sinn, soziale Beziehungen zu pflegen und verlässliche Freundschaften zu haben. "Schenken ist Teil des sozialen Klebstoffs", sagt Michael Zorawski. "Ich bin quasi dafür verantwortlich, dass die andere Person sich freut. Das erhöht vielleicht auch die Zuneigung, die ich bekomme." Auf keinen Fall solle man das aber falsch verstehen und sich die Freundschaft oder Liebe erkaufen. Es gehe da vor allem um die Geste, sagte Zorawski. "Wenn ich meinen Kindern einmal im Monat etwas Teures mitbringe, brauche ich mich nicht mehr um sie kümmern - das ist natürlich falsch." Es gehe um Kleinigkeiten und um Aufmerksamkeit. "Obwohl die Onlinehändler es natürlich gerne sehen würden, wenn eine Studie herauskommt, die besagt, dass Schenken uns zu besseren Menschen macht - je teurer das Geschenk, desto besser", lacht Zorawski.

Schenken macht warm ums Herz

Das sieht der Kieler Glücksforscher Uwe Jensen genauso und erinnert sich: "Das tollste Weihnachtsgeschenk war das erste selbst gebastelte Geschenk von meiner Tochter - so ein tongetöpfertes Ding. Das steht immer noch auf meiner Fensterbank." Es sind eben die kleinen Dinge, oder vielmehr die Aufmerksamkeit, die Schenken zu so etwas Tollem machen. Was natürlich nicht heißt, dass sich der zwölfjährige Junge nicht wahnsinnig über seine Playstation oder das Handy freut. Aber dem Schenkenden, dem dürfte beim Anblick dieser Freude, wortwörtlich warm ums Herz werden.

Ich wusste es doch: Schenken macht Spaß und glücklich und sorgt dafür, dass ich im Falle eines Bärenangriffes nicht alleine dastehe. Frohe, friedliche und glückliche Weihnachten für Sie!

