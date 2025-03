Stand: 31.03.2025 07:33 Uhr Wartungsarbeiten bei der Schleibrücke in Kappeln

Ab Montag (31.3.) wird die Schleibrücke in Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg) teilweise gesperrt. Das teilt der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr mit. Die Arbeiten laufen eine Woche lang von 8 bis 16 Uhr. Jeweils eine Klappe ist in der Zeit gesperrt. Der Autoverkehr ist in beide Fahrtrichtungen einspurig möglich. Auch für den Schiffsverkehr kommt es zu Einschränkungen. Um die Brücke zu den Öffnungszeiten passieren zu können, muss vorher eine Anmeldung beim Brückenwärter erfolgen.

