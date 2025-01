Stand: 31.01.2025 12:09 Uhr Wartungsarbeiten am Rendsburger Kanaltunnel

Autofahrer in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) müssen sich in der Nacht auf Sonnabend auf einen gesperrten Kanaltunnel einstellen. Das teilte der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr mit. Der Kanaltunnel ist demnach zwischen 21 und fünf Uhr morgens gesperrt. Grund für die Sperrung sind Wartungsarbeiten an der Sicherheitstechnik. Dabei geht es um die Fluchtwegtüren oder die Beleuchtungsanlage. Eine Umleitung ist ausgeschildert.



Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 31.01.2025 | 09:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Rendsburg-Eckernförde