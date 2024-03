Stand: 19.03.2024 10:54 Uhr Wartungarbeiten an der Schleibrücke

Seit Dienstag (19.3.) werden die Elektrik und die Maschinen der Schleibrücke in Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg) gewartet. Die Arbeiten laufen bis Donnerstag (21.3.), teilte der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV.SH) mit. Im Zuge der jährlichen Wartungsarbeiten wird auch ein Mangel am Gleitlager behoben, der bei einer Routineprüfung festgestellt worden war. Der Verkehr auf der B203 wird einspurig in beide Fahrtrichtungen über die Brücke geleitet. Behinderungen gibt es auch für Fußgängerinnen und Fußgänger sowie den Radverkehr. Die Schifffahrt ist ebenfalls betroffen: Die Schleibrücke ist jeweils zwischen 8 und 16 Uhr sowie in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag voll gesperrt.

