Warnstreiks im öffentlichen Dienst in SH: Keine Müllabfuhr in Kiel Stand: 05.03.2025 10:40 Uhr Die Gewerkschaften haben die Beschäftigten im öffentlichen Dienst zum Warnstreik aufgerufen. Seit heute streikt in Kiel die Müllabfuhr, ab morgen auch Kitas, Kliniken, Pflegeheime in ganz SH.

Die Mitarbeitenden des Abfallwirtschaftsbetriebs Kiel (ABK) legen seit heute ihre Arbeit nieder. Bis Freitag wird in der Landeshauptstadt nach Angaben der Gewerkschaft komba kein Müll abgeholt. Auch von kommenden Montag bis Donnerstag wird die Belegschaft laut ABK streiken. Nachträgliche Abholungen können demnach nicht angeboten werden. Die Abfalltonnen werden also erst wieder beim nächsten Abfuhrtermin geleert. Man arbeite aber an zusätzlichen Maßnahmen, um die Auswirkungen zu entschärfen, so das Unternehmen. Aufgerufen dazu hatte die Gewerkschaft komba, die zum dbb gehört.

Welche Bereiche sind vom Streik betroffen?

Der Beamtenbund und Tarifunion (dbb) ruft die weiteren Beschäftigten der Kommunen und des Bundes in Schleswig-Holstein dazu auf, am Donnerstag ihre Arbeit niederzulegen. Verschiedene Dienststellen im Land sollen laut dbb bestreikt werden:



Sozial- und Erziehungsdienste

Kraftfahrtbundesamt in Flensburg

in Flensburg Bundeswehr

Müllentsorgungsbetriebe

Zollverwaltung

Autobahnmeistereien

Der Warnstreik werde auch von Beamtinnen und Beamten der Bundesverwaltung, besonders von Bundespolizei und Zoll, unterstützt - denn auch ihre Besoldung hänge von der aktueller Tarifrunde ab.

Ver.di-Warnstreik vor allem im Gesundheitsbereich

Auch ver.di ruft seine Beschäftigten für Donnerstag und Freitag zum bundesweiten Warnstreik auf - vor allem den Gesundheitsbereich trifft es. Nach Gewerkschaftsangaben sind in Schleswig-Holstein unter anderem kommunale Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und Rettungsdienste betroffen. Aber auch Schwimmbäder und Theater könnten betroffen sein. Und auch Beschäftigte in Kindertagesstätten sollen sich am Warnstreik beteiligen, so ver.di. An diesem Aufruf beteiligt sich die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW).

Wo wird in Schleswig-Holstein gestreikt?

Diese Bereiche und Einrichtungen werden laut ver.di am Donnerstag und/oder Freitag im Land bestreikt:



Lübeck : Städtische Senioreneinrichtungen, kommunale Kliniken, kommunaler Rettungsdienst

: Städtische Senioreneinrichtungen, kommunale Kliniken, kommunaler Rettungsdienst Kiel : Städtisches Krankenhaus, Kommunaler Rettungsdienst, Berufsfeuerwehr, Hörnbad, Theater Kiel

: Städtisches Krankenhaus, Kommunaler Rettungsdienst, Berufsfeuerwehr, Hörnbad, Theater Kiel Flensburg : Campusbad, Sozial- und Erziehungsdienst Flensburg

: Campusbad, Sozial- und Erziehungsdienst Flensburg Kreis Pinneberg : Rettungsdienst Kooperation SH, Regio-Kliniken Elmshorn und Pinneberg, Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung

: Rettungsdienst Kooperation SH, Regio-Kliniken Elmshorn und Pinneberg, Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung Kreis Nordfriesland : Westküstenklinikum Heide, Klinikum Nordfriesland in Husum

: Westküstenklinikum Heide, Klinikum Nordfriesland in Husum Kommunale Kitas unter anderem in: Molfsee, Flintbek, Achterwehr, Felde, Kronshagen (alle Kreis Rendsburg-Eckernförde), Eggebek (Kreis Schleswig-Flensburg), Lübeck, Kiel, Flensburg

Erste Streiks schon am Dienstag: Demo vor Kraftfahrtbundesamt

Bereits am Dienstag wurde das Kraftfahrtbundesamt bestreikt. Rund 125 Beschäftigte nahmen nach Polizeiangaben an einer Demonstration durch die Flensburger Innenstadt teil. Laut den Organisatoren waren auch Mitarbeiter der Bundeswehrverwaltung darunter.

Große Demonstration in Kiel geplant

In Kiel wollen sich die Streikenden der dbb am Donnerstag zu einer Demo versammeln. Start ist nach eigenen Angaben um 11 Uhr an der Reventloubrücke. Von dort aus geht es über die Reventlouallee, vorbei am Sitz des Kommunalen Arbeitgeberverbandes, weiter Richtung Rathausplatz, auf dem um 12 Uhr eine zentrale Kundgebung geplant ist. Die Gewerkschaft rechnet in der Landeshauptstadt mit einer vierstelligen Teilnehmerzahl.

"Es wird immer deutlicher, dass die Beschäftigten einen langen Atem haben und keinesfalls die Zeche für eine falsche finanzielle Weichenstellung zahlen werden", sagte Susanne Schöttke von ver.di-Nord. In der kommenden Woche will ver.di deshalb den Warnstreik auf weitere Bereiche des öffentlichen Dienstes ausweiten. Unter anderem sind am 13. März zwei große Demonstrationen in Kiel geplant, heißt es von der Gesellschaft.

Tarifverhandlungen gehen in nächste Runde

Ver.di und dbb verhandeln mit Bund und Kommunen über die Einkommen der Beschäftigten. Die Gewerkschaften fordern acht Prozent mehr auf Löhne und Gehälter, mindestens aber 350 Euro mehr im Monat. Hinzu kommen höhere Zuschläge für Arbeit zu belastenden und ungünstigen Zeiten.

Der Arbeitgeberseite war das bislang zu viel: Zuvor blieben zwei Tarifrunden ohne Angebot durch die Arbeitgeberseite. Zuletzt hatte es deshalb Mitte Februar Warnstreiks in Schleswig-Holstein gegeben. Am 14. und 15. März wird die dritte Runde der Tarifgespräche in Potsdam fortgesetzt.

