Warnstreiks der Metall- und Elektrobranche: Kundgebung in Kiel Stand: 12.03.2021 13:50 Uhr Auf dem Kieler Exerzierplatz treffen sich derzeit mehrere Hundert Arbeitnehmer, die ihre Arbeit niedergelegt haben - die Arbeitgeber lehnen die Forderungen der Gewerkschaft IG Metall angesichts der Folgen der Corona-Krise ab.

Ein bisschen erinnert die Szenerie an ein Autokino. Vor etwa 360 Autos mit roten Wimpeln steht eine große Bühne, auf der die Gewerkschaftsvertreter reden - begleitet von einem lauten Hupkonzert. Nach Angaben der Gewerkschaft IG Metall sind unter den Streikteilnehmern Beschäftigte von 35 Betrieben aus Schleswig-Holstein - unter anderem der Werften Nobiskrug in Rendsburg und der Lürssen-Kröger Werft in Schacht-Audorf. Dass die Gewerkschaft Autokundgebungen mache, sei den Corona-Umständen geschuldet.

Arbeitgeber lehnen höhere Löhne in diesem Jahr ab

Die IG Metall fordert für die Beschäftigten vier Prozent mehr Lohn. Für Betriebe, die sich das aufgrund der Corona-Situation aktuell nicht leisten können, fordert die Gewerkschaft einen entsprechenden Ausgleich über die Arbeitszeiten, also mehr Freizeit für die Beschäftigten. Laut Martin Bitter, Geschäftsführer der IG Metall Rendsburg, geht die Gewerkschaft zwar davon aus, dass vorübergehend das Auftragsvolumen zurück geht, aber "das meistert man, indem man die Fachkräfte an Bord hält, auch durch Arbeitszeitenreduzierung", so Bitter. Die Arbeitgeber lehnen höhere Löhne angesichts der Corona-Krise in diesem Jahr bisher ab und schlagen stattdessen eine Kombination aus Einmalzahlung und Tabellenerhöhung, also eine Entgelterhöhung für alle Lohngruppen, ab 2022 vor.

Wenn sich bei der Fortsetzung der Verhandlungen in der nächsten Woche keine Lösung abzeichnet, will die IG Metall nach Ostern den Druck erhöhen.

