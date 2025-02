Stand: 27.02.2025 11:57 Uhr Warnstreiks bei der Post in der Brief- und Paketzustellung

Viele Menschen in Schleswig-Holstein müssen am Donnerstag wieder damit rechnen, dass Briefe und Pakete später oder gar nicht ankommen. Ver.di hat die Postbeschäftigten in der Brief- und Paketzustellung nach eigenen Angaben bundesweit an ausgewählten Standorten zum Warnstreik aufgerufen. In Schleswig-Holstein befinden sich laut der Gewerkschaft am Donnerstag etwa 290 Beschäftigte in Heide, Norderstedt, Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg), Neumünster und Lübeck im Ausstand. Ver.di geht davon aus, dass rund 500.000 Briefe und 30.000 Pakete nicht bei ihren Empfängern ankommen werden. Am Freitag soll der Warnstreik ausgeweitet werden.

