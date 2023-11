Warnstreiks auch am UKSH Lübeck Stand: 13.11.2023 12:45 Uhr In dieser Woche kann es laut ver.di im Land zu Warnstreiks kommen. Am UKSH in Lübeck streiken heute 171 Beschäftigte. Weitere Arbeitsniederlegungen folgen. Die Gewerkschaft fordert 10,5 Prozent mehr Geld.

Der Klinikbetrieb am Universitätsklinikum (UKSH) in Lübeck läuft heute nur eingeschränkt. 171 Beschäftigte nehmen nach Angaben des UKSH am Warnstreik im öffentlichen Dienst und bei der Kundgebung am Holstentor teil, zu dem die Gewerkschaft ver.di aufgerufen hat. Notfälle werden aber laut eines Sprechers des Klinikums behandelt. Auch am Zentrum für Integrative Psychiatrie legen Mitarbeiter ihre Arbeit nieder. Mitarbeiter der Landesverwaltung Lübeck sind ebenfalls beim Warnstreik dabei. Dazu gehören zum Beispiel die Straßenmeistereien und das Landesamt für Soziale Dienste.

Forderung: Mehr Geld und unbefristete Übernahme von Auszubildenden

Die Gewerkschaft fordert 10,5 Prozent mehr Geld, mindestens aber 500 Euro pro Monat, bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder findet, dass das zu viel ist. Zudem sollen Nachwuchskräfte 200 Euro mehr erhalten und Auszubildende unbefristet übernommen werden, so die weiteren Forderungen.

Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 7. und 8. Dezember geplant. Bis dahin sind nach Angaben von ver.di weitere Warnstreiks möglich. Bereits am Dienstag sollen dann auch die Mitarbeiter der Anästhesie am Lübecker UKSH die Arbeit niederlegen, so ver.di weiter. Am Freitag sind weitere Warnstreiks am Standort in Kiel geplant.

Wer am Freitag einen Termin am UKSH hat, sollte sich informieren, ob dieser wie geplant stattfinden kann, rät Manuel Gellenthin der Bezirksgeschäftsführer des ver.di Bezirks Kiel-Plön. Die Notfallversorgung ist allerdings abgedeckt, so Gellenthin weiter.

