Die Gewerkschaften für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst haben für Donnerstag (6.3.) zu einem Warnstreik aufgerufen. In der Region findet der Aufruf aber offenbar wenig Anklang. Das Westküstenklinikum (Kreis Dithmarschen) erwartet laut Sprecher keine spürbaren Auswirkungen auf die Patienten. Auch in den Kitas vom Kita-Zweckverband Heide-Umland gibt es laut Geschäftsführerin Stand Donnerstagmorgen keine Streiks. Der Rettungsdienst der RKiSH hat eine Notdienstvereinbarung mit den Gewerkschaften geschlossen. Blaulicht-Fahrten und unaufschiebbare Krankenfahrten wie zum Beispiel zur Dialyse finden laut Sprecher Christian Mandel statt. Schlimmstenfalls könne es ein, dass entlassene Patienten in den Krankenhäusern länger auf ihren Heim-Transport warten müssen, ergänzt er.

