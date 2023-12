Warnstreik im öffentlichen Dienst am Mittwoch: Großdemo in Kiel Stand: 04.12.2023 10:37 Uhr Verschiedene Gewerkschaften haben für den 6.12. erneut zu einem Warnstreik im ganzen Land aufgerufen. Sie erwarten, dass Tausende Beschäftigte teilnehmen und in Kiel demonstrieren - bis zum Landeshaus.

Unter dem Motto "Nikolaus trifft Landesregierung" werden die streikenden Beschäftigten gemeinsam mit den Beamtinnen und Beamten demonstrieren und zu einer Kundgebung vor dem Landeshaus zusammenkommen. Aufgerufen zum Warnstreik haben die zuständigen Gewerkschaften innerhalb des DGB-Nord, die Gewerkschaft der Polizei (GdP), die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), die IG BAU und der ver.di Landesbezirk Nord.

Heinold bekommt Brandbriefe und symbolischen Wohngeldantrag

Finanzministerin Monika Heinold (Grüne), die am kommenden Donnerstag in Potsdam für die Länderarbeitgeber als stellvertretende Verhandlungsführerin agiert, wird laut ver.di vor dem Landeshaus deutliche Botschaften der Beschäftigten bekommen. Die Streikenden wollen Heinold außerdem Brandbriefe und einen großen symbolischen Wohngeldantrag übergeben.

Forderung nach 10,5 Prozent mehr Geld

Die Streikenden wollen laut ver.di ihrem Ärger Luft machen: Sie kritisieren, dass die bisherigen Tarifrunden kein Ergebnis gebracht haben. Es gab bereits zwei Verhandlungsrunden - ein Angebot der Arbeitgeber fehlt laut Gewerkschaften. Sie fordern eine Einkommenserhöhung um 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro. Nachwuchskräfte sollen 200 Euro mehr erhalten und Auszubildende unbefristet übernommen werden. Die Arbeitgeberseite hält die Forderungen für zu hoch und nicht umsetzbar.

Erwartet werden Tausende Teilnehmer

Die Gewerkschaften gehen davon aus, dass mehrere Tausend Tarifbeschäftigte, Auszubildende, Studierende und Beamten und Beamtinnen nach Kiel kommen. Die Streikenden treffen sich ab 10.30 Uhr am Gewerkschaftshaus in der Legienstraße in Kiel. Ab 14.30 Uhr beginnt der Demo-Zug durch folgenden Straßen: Legienstraße – Knooper Weg – Exerzierplatz – Ziegelteich – Andreas-Gayk-Str. – Bootshafen – Wall – Düsternbrooker Weg. Die Abschlusskundgebung soll von 15.30 bis 16.30 Uhr vor dem Landeshaus stattfinden.

