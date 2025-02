Stand: 11.02.2025 16:30 Uhr Warnstreik im öffentlichen Dienst: Auch Schleusen am NOK betroffen

Die Gewerkschaft ver.di hat für Donnerstag (13.2.) zu einem Warnstreik in Teilen des öffentlichen Dienstes aufgerufen. Nach Angaben von ver.di ist neben der öffentlichen Verwaltung auch der Nord-Ostsee-Kanal betroffen: Aufgerufen sind dort die Beschäftigten der Schleusenanlagen in Kiel-Holtenau. Da es auch einen Ausstand in Brunsbüttel im Kreis Dithmarschen geben soll, geht ver.di davon aus, dass am Donnerstag keine Schiffe auf dem Nord-Ostsee-Kanal fahren werden. Der Warnstreik kann sich in Kiel unter anderem auch auf die Zulassungsstelle und auf die Verkehrsüberwachung auswirken. Die Gewerkschaft fordert im Tarifkonflikt unter anderem acht Prozent mehr Geld und drei zusätzliche freie Tage für die Beschäftighten. Die Arbeitgeber kritisieren den Arbeitskampf, denn es hat erst eine Verhandlungsrunde gegeben.

Weitere Informationen Öffentlicher Dienst: Erneut Warnstreiks angekündigt Am Donnerstag (13.02.) sollen die Beschäftigten erneut ihre Arbeit niederlegen. Bereits Mittwoch nahmen rund 4.500 am Streik teil. mehr

