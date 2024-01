Warnstreik im Busverkehr von Freitag bis Sonntag Stand: 30.01.2024 15:18 Uhr Die Gewerkschaft ver.di hat die Beschäftigten des öffentlichen und privaten Omnibusverkehrs zum Warnstreik aufgerufen. Die Gewerkschaft geht davon aus, dass kaum ein Bus fahren wird.

Der Ausstand im ÖPNV startet Freitagmorgen um 3 Uhr und soll bis zum Betriebsbeginn am Sonntag dauern. "Die Streiks werden fast den gesamten Busverkehr in Schleswig-Holstein umfassen", betonte ver.di-Sprecher Frank Schischefsky. Somit müssten Pendler und Reisende mit zahlreichen Beeinträchtigungen rechnen.

Diese Busunternehmen sind betroffen

Im öffentlichen Omnibusverkehr (TV-N) sind die Beschäftigten der Kieler Verkehrsgesellschaft (KVG) in Kiel, der Stadtwerke mobil in Lübeck, des Stadtverkehrs in Neumünster und AktivBus in Flensburg betroffen.

Beim privaten Omnibusverkehr sind die Beschäftigten aller Busunternehmen aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen. Laut ver.di Nord betrifft dies die Autokraft in Nordfriesland, Flensburg, Rendsburg, Kiel, Segeberg, Bad Oldesloe, Eutin, Heiligenhafen und Lübeck. Zudem soll das Unternehmen Transdev in Husum und Bredstedt (beide Kreis Nordfriesland) und Rendsburg bestreikt werden.

Des weiteren sind laut ver.di Nord die Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg (KViP) im Kreis Pinneberg, die Elite Traffic GmbH, Stambula Bustouristik in Hamburg und das Unternehmen Dahmetal in den Kreisen Herzogtum Lauenburg und Stormarn betroffen.

Forderungen: 35-Stundenwoche und bessere Arbeitsbedingungen

Laut ver.di Nord geht es darum, die Arbeitsbedingungen für die rund 3.500 Beschäftigten im ÖPNV in Schleswig-Holstein zu verbessern. Die Gewerkschaft fordert für die Angestellten im Busgewerbe die Einführung einer 35-Stundenwoche und eine Begrenzung der Schichtlänge auf maximal zehn Stunden. Ebenfalls werde eine Mindestruhezeit von zwölf Stunden verlangt. Die Laufzeit der Vereinbarung soll zwölf Monate betragen.

"Was die Arbeitgeber angeboten haben, ist nahe am Realitätsverlust und blendet dabei die Realität der Beschäftigten völlig aus", sagte der ver.di-Verhandlungsführer Sascha Bähring. Der Omnibus Verband Nord (OVN) wolle gar nicht erst über eine 35-Stundenwoche verhandeln, daher müsse der Druck auf der Straße erhöht werden.

Auch Flugsicherheitskräfte zum Ausstand aufgerufen

Auch die Flugpassagiere müssen sich in dieser Woche auf Ausfälle und Verspätungen einstellen. Die Gewerkschaft ver.di hat für Donnerstag an den größeren deutschen Flughäfen auch die Luftsicherheitskräfte zum Warnstreik aufgerufen. Davon ist laut Angaben der Gewerkschaft ver.di auch der Flughafen Hamburg betroffen. Wie sich der Ausstand auf den Betrieb auswirken wird, soll am Abend bekanntgegeben werden. Dies sagte eine Sprecherin der Flughafengesellschaft der Deutschen Presse-Agentur. Der Ausstand soll am frühen Morgen beginnen und bis Mitternacht dauern. In dieser Zeit können keine Mitarbeiter, Reisende oder Waren kontrolliert werden, die in den Sicherheitsbereich müssen. Damit dürfte der Luftverkehr in weiten Teilen Deutschlands lahmgelegt werden.

