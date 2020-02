Stand: 03.02.2020 15:59 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Warnstreik der Busfahrer: Morgen in Flensburg

In Flensburg fallen morgen zahlreiche Buslinien wegen eines Warnstreiks aus. Die Gewerkschaft ver.di hat erneut die Busfahrer des Stadtbusbetreibers AktivBus dazu aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen. Konkret betroffen sind folgende Linien:

Die Linien 1, 3 und 5 Ring A fallen komplett aus. Auf Linie 2 gibt es nur wenige Fahrten frühmorgens.

Die Linien 4, 5 Ring B, 7, 10, 11, 12 und 14 werden mit einem (zum Teil deutlich) reduzierten Fahrtenangebot fahren

Die Linie 13 ist nicht vom Streik betroffen und fährt nach dem bekannten Baustellenfahrplan.

AktivBus rechnet damit, dass es auf den stattfindenen Fahrten voraussichtlich durch die erhöhte Fahrgastzahl zu Verspätungen kommen wird.

Warnstreiks der Busfahrer ausgeweitet NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 03.02.2020 12:00 Uhr Autor/in: Peter Vorbeck Am Montag in Lübeck sowie in den Kreisen Herzogtum Lauenburg und Stormarn - ab Dienstag gibt es in Flensburg Warnstreiks im Busverkehr.







Stormarn und Herzogtum Lauenburg

Seit Mitte Januar ruft die Gewerkschaft ver.di die Busfahrer in den größeren Städten immer wieder zu Warnstreiks auf. Am 14. Januar waren Kiel, Lübeck, Neumünster und Flensburg betroffen. Vergangene Woche startete ver.di mit einem dreitägigem Bus-Warnstreik in Neumünster. Freitag und Sonnabend blieben die Busse in Kiel in ihren Depots, gestern und heute in Lübeck. Zusätzlich wurden die Warnstreiks heute auch auf die Kreise Stormarn und Herzogtum Lauenburg ausgeweitet. Die Mitarbeiter der Unternehmen Dahmetal, der Ahrensburger Betriebsgesellschaft und des Autokraft-Standorts Bad Oldesloe sind aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen. Sowohl in diesen beiden Kreisen als auch in Lübeck soll ab morgen wieder alles normal laufen.

Gewerkschaft will zwei Euro mehr Stundenlohn für Busfahrer

Hintergrund für die Arbeitsniederlegungen sind die Tarifverhandlungen mit dem kommunalen Arbeitgeberverband und dem Omnibusverband Nord (OVN). Die Gewerkschaft fordert von beiden Verbänden rückwirkend zum 1. Januar 2020 einen Festbetrag von etwa zwei Euro pro Stunde mehr, also etwa 350 Euro mehr Gehalt im Monat. Die Tarifverträge soll nach den Vorstellungen der Gewerkschaft eine Laufzeit von zwölf Monaten bekommen.

Arbeitgeber: Forderung viel zu hoch

Laut kommunalen Arbeitgebern entspricht die ver.di-Forderung einer Erhöhung von 14 Prozent. Sie weisen die Forderung als zu hoch zurück und haben zuletzt 1,8 Prozent mehr Geld in diesem und 1,3 Prozent im kommenden Jahr angeboten. Die vierte Verhandlungsrunde für den öffentlichen Busverkehr soll am Freitag in Flensburg beginnen. Beim privaten Busgewerbe geht es am 11. Februar weiter. Bis dahin, so ein ver.di-Sprecher, könnte es noch weitere Aktionen geben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 02.02.2020 | 13:00 Uhr