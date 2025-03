Stand: 11.03.2025 15:30 Uhr Warnstreik bei Mohr-Hebetechnik in Horst

Die IG Metall hat die Beschäftigten der Firma Mohr-Hebetechnik in Horst (Kreis Steinburg) für Mittwochmittag (12.3.) zu einem Warnstreik aufgerufen. Hintergrund ist die laufende Tarifauseinandersetzung: Laut einem IG Metall-Sprecher sind die Verhandlungen zum Erliegen gekommen, weil der Arbeitgeber den Vorschlag der Gewerkschaft, die Tarifergebnisse aus der Metall- und Elektroindustrie zu übernehmen, abgelehnt hat. Die Beschäftigten erwarten nun ein verbessertes Angebot der Geschäftsführung, so der Sprecher weiter. Um den Forderungen Nachdruck zu verleihen, habe man zu dem Warnstreik aufgerufen. Für 12 Uhr ist eine Kundgebung auf dem Parkplatz vor der Firma geplant. Bei der Firma Mohr-Hebetechnik in Horst arbeiten rund 90 Beschäftigte.

Schlagwörter zu diesem Artikel Tarifpolitik Kreis Steinburg