Warnstreik: Eingeschränkter Winterdienst am Mittwoch Stand: 05.12.2023 18:55 Uhr Verschiedene Gewerkschaften haben für Mittwoch erneut zu einem Warnstreik im ganzen Land aufgerufen. Auf den Straßen Schleswig-Holsteins wird es nur stark eingeschränkten Winterdienst geben.

Unter dem Motto "Nikolaus trifft Landesregierung" werden die streikenden Landesbeschäftigten am Mittwoch gemeinsam mit den Beamtinnen und Beamten demonstrieren und zu einer Kundgebung vor dem Landeshaus zusammenkommen. Aufgerufen zum Warnstreik haben die zuständigen Gewerkschaften innerhalb des DGB-Nord, die Gewerkschaft der Polizei (GdP), die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), die IG BAU und der ver.di-Landesbezirk Nord.

Mehrere tausend Menschen bei Demo in Kiel erwartet

Laut Gewerkschaft ver.di sind etwa 30 000 Menschen in Schleswig-Holstein im öffentlichen Dienst der Länder angestellt. Wie viele sich davon am Mittwoch genau an dem Warnstreik beteiligen, ist laut ver.di-Sprecher Frank Schischefsky schwer vorhersehbar. Die Gewerkschaften erwarten mehrere Tausend Menschen bei der Demonstration in Kiel. Stillstehen wird die Arbeit im öffentlichen Dienst dadurch nicht: wer verbeamtet ist, darf nicht streiken, hat also einen normalen Arbeitstag. Ver.di-Sprecher Frank Schischefsky geht trotzdem davon aus, dass die Auswirkungen des Warnstreiks spürbar sein werden, beispielsweise weil Termine bei Landesbehörden ausfallen oder Anträge nicht bearbeitet werden können.

Räumdienste und UKSH von Streik betroffen

Weil auch Beschäftigte des Landesbetriebes Straßenbau und Verkehr aufgerufen sind, sich am Warnstreik zu beteiligen, könne es außerdem sein, so Schischefsky, dass einige Straßen erst verspätet geräumt werden. Laut Land wird der Ausfall der streikenden Mitarbeitenden in den 22 Straßenmeistereien so gut wie möglich mit einer Fremdfirma kompensiert, allerdings dürfe nicht mit einem regulären Winterdienst gerechnet werden.

Vergangene Woche hatte die Gewerkschaft bereits die Straßenmeistereien zum Warnstreik aufgerufen. Das befürchtete Chaos blieb aber aus. Auch Mitarbeitende am UKSH sind zum Streik aufgerufen. Möglich ist, dass hier "keine Regelbehandlungen stattfinden", so Schischefsky.

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft will Nadelstiche setzen

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat angestellte Lehrerinnen und Lehrer, die Beschäftigten der sieben Kindertagesstätten des Studentenwerkes und die Beschäftigten an den Hochschulen im Land zu dem Warnstreik aufgerufen. Gewerkschaftssprecher Bernd Schauer hofft, dass sich etwa 200 von ihnen beteiligen und auch zur Demo nach Kiel kommen. Von großen Auswirkungen auf den Normalbetrieb vor allem an den Schulen geht er nicht aus. Der Großteil der Lehrkräfte im Land ist verbeamtet. "Aber es ist natürlich ein Nadelstich und es ist wichtig, dass wir Gewerkschaften dieses Signal zeigen", so Schauer.

Keine sicherheitsrelevanten Auswirkungen

Auch die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hat zum Warnstreik aufgerufen. Bei der Landespolizei und im Justizvollzug arbeiten laut GdP etwa tausend Tarifbeschäftigte. Sie unterstützen beispielsweise bei Ermittlungen oder übernehmen Verwaltungsarbeiten. Gewerkschaftssprecher Torsten Jäger erklärt: "Unmittelbar sicherheitsrelevante Auswirkungen sehen wir nicht, aber es wird sich doch einiges deutlich verzögern."

Heinold bekommt Brandbriefe und symbolischen Wohngeldantrag

Finanzministerin Monika Heinold (Grüne), die am kommenden Donnerstag in Potsdam für die Länderarbeitgeber als stellvertretende Verhandlungsführerin agiert, wird laut ver.di vor dem Landeshaus deutliche Botschaften der Beschäftigten bekommen. Die Streikenden wollen Heinold außerdem Brandbriefe und einen großen symbolischen Wohngeldantrag übergeben. Das Ministerium wollte sich vor der anstehenden Verhandlungsrunde am Donnerstag nicht zu den Warnstreiks äußern.

Forderung nach 10,5 Prozent mehr Geld

Die Streikenden wollen laut ver.di ihrem Ärger Luft machen: Sie kritisieren, dass die bisherigen Tarifrunden kein Ergebnis gebracht haben. Nach zwei Verhandlungsrunden fehlt laut Gewerkschaften ein Angebot der Arbeitgeber. Sie fordern eine Einkommenserhöhung um 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro. Nachwuchskräfte sollen 200 Euro mehr erhalten und Auszubildende unbefristet übernommen werden. Die Arbeitgeberseite hält die Forderungen für zu hoch und nicht umsetzbar.

Erwartet werden Tausende Teilnehmer

Die Gewerkschaften gehen davon aus, dass mehrere Tausend Tarifbeschäftigte, Auszubildende, Studierende und Beamte und Beamtinnen nach Kiel kommen. Die Streikenden treffen sich ab 10.30 Uhr am Gewerkschaftshaus in der Legienstraße in Kiel. Ab 14.30 Uhr beginnt der Demo-Zug durch folgende Straßen: Legienstraße – Knooper Weg – Exerzierplatz – Ziegelteich – Andreas-Gayk-Str. – Bootshafen – Wall – Düsternbrooker Weg. Die Abschlusskundgebung soll von 15.30 bis 16.30 Uhr vor dem Landeshaus stattfinden.

