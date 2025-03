Stand: 17.03.2025 15:01 Uhr Warenautomaten dürfen sonntags betrieben werden

Das Schleswig-Holsteinische Verwaltungsgericht in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) hat in zwei Eilverfahren beschlossen, dass Automatenkioske nicht unter das Ladenöffnungsgesetz fallen. Dementsprechend brauche es auch keine Ausnahmegenehmigung für einen Betrieb am Sonntag, so das Gericht.

Ein Mann aus dem Kreis Pinneberg, der einen Raum mit acht Warenautomaten betreibt, hatte vor dem Gericht eine Ausnahmegenehmigung erwirken wollen. Die Richter sind zu dem Schluss gekommen, dass Automatenkioske nicht in den Anwendungsbereich des Ladenöffnungszeitengesetzes fallen. Da würde es auch keinen Unterschied machen, ob ein oder mehrere Automaten in einem Raum stehen. Sollte dem Antragssteller eine Schließungsanordnung drohen, könne er jetzt Rechtsschutz ersuchen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 9:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 17.03.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg