Feuer in Grundschule in Bargteheide: Brandstiftung? Stand: 31.01.2023 12:21 Uhr Ein Feuer in der Emil-Nolde-Schule in Bargteheide hat laut Polizei einen Sachschaden von 500.000 Euro verursacht. Einsatzkräfte stellten auch eine aufgebrochene Seitentür fest. Es ist nicht der erste Fall von Vandalismus dort.

Am Montagabend gegen 20.30 Uhr ist in einem Lagerraum im Obergeschoss der Emil-Nolde-Schule in Bargteheide (Kreis Stormarn) ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte mit mehr als 70 Einsatzkräften zur Grundschule aus. Zum Löschen des Feuers mussten sie Tische, Stühle und Bücher aus den Fenstern werfen. Nach Angaben eines Sprechers der Freiwilligen Feuerwehr Bargteheide seien auch umliegende Räume betroffen gewesen. Die Polizei teilte mit, dass ein Seiteneingang gewaltsam geöffnet wurde. Den Sachschaden schätzt sie auf 500.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Ab Mittwoch Distanzunterricht

Der Unterricht fiel am Dienstag aus, die Schule richtete eine Notbetreuung ein. Weil durch das Löschwasser auch Räume im Erdgeschoss in Mitleidenschaft gezogen wurden, stellt die Schule ab Mittwoch auf Distanzunterricht per Laptop um. Für Kinder, die nicht zu Hause betreut werden können, stehen Räumlichkeiten am Schulzentrum zur Verfügung.

Wiederholt an Schule randaliert

In jüngster Vergangenheit kam es immer wieder zu Zwischenfällen an dem Bargteheider Schulzentrum, zu dem auch die Emil-Nolde-Schule gehört. In der Nacht zuvor brachen laut Polizei Unbekannte in die Grundschule ein und randalierten. Außerdem wurde ein sogenannter Molotowcocktail gegen die Wand des Kopernikus-Gymnasiums geworfen, der aber nicht zu einem Brand führte.

Eine Anwohnerin, deren zwei Söhne die Grundschule besuchen, sagte, dass bereits vor Weihnachten in die Grundschule eingebrochen worden sei. Damals wäre die Bücherei verwüstet worden.

Polizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen übernommen und geht dem Verdacht der Brandstiftung nach. Sie vermutet ein Zusammenhang zwischen den Taten in den vergangenen beiden Nächten und bittet Personen, die etwas beobachtet haben, sich unter 04102 / 809-0 zu melden.

