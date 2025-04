Stand: 09.04.2025 10:25 Uhr Waldbrandgefahr in Steinburg und Dithmarschen auf Stufe 2

Seit Tagen ist es sonnig und trocken. Laut Wettervorhersage wird es höchstens am Freitag (11.04.) etwas regnen. "Die Vegetation ist bereits sehr trocken, deshalb haben wir die Situation schon im Blick", sagt André Eichert, Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr in Heide (Kreis Dithmarschen). Auch der Kreis Steinburg rechnet nach Angaben einer Sprecherin wegen der Trockenheit mit einer erhöhten Waldbrandgefahr. So sieht es auch der Deutsche Wetterdienst. Auf der fünfstufigen Skala des Waldbrandgefahrenindex gilt für die Kreise Dithmarschen und Steinburg aktuell die Stufe 2 - demnach ist die Gefahr bisher nur leicht erhöht.

Für die Kartoffel- und die Kohlbauern in Dithmarschen ist die anhaltende Trockenheit noch kein Problem. In den Feldern stecke genügend Feuchtigkeit, sagt Wilken Boie, Geschäftsführer vom Kohlosseum in Wesselburen (Kreis Dithmarschen). Aktuell bereiten die Landwirte ihre Felder vor, denn die Hauptpflanzzeit für Kohl ist im Mai. Sollte es allerdings in den kommenden zwei Wochen trocken bleiben, wären das keine guten Voraussetzungen für die Einpflanzung, so Kohl-Experte Boie.

