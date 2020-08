Stand: 07.08.2020 12:40 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Waldbrandgefahr in Schleswig-Holstein steigt

Die Waldbrandgefahr in Schleswig-Holstein steigt wieder an. Der Waldbrandgefahrenindex (WBI) ist für Teile im Südosten des Landes auf Warnstufe vier gesetzt worden - das bedeutet hohe Waldbrandgefahr. Morgen besteht sie in mehr als der Hälfte des Landes. "Besonders den Sachsenwald und den Segeberger Forst haben die Feuerwehrleute in den kommenden Tagen im Blick", sagt Landesbrandmeister Frank Homrich. Ein Sprecher der Landesforsten sagte, dass auch die Förster in Schleswig-Holstein aufmerksam seien.

Landesforsten warnen vor Waldbrandgefahr in SH NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 07.08.2020 12:00 Uhr Autor/in: Jelto Ringena Die Waldbrandgefahr für Schleswig-Holstein nimmt zu. Ab Samstag besteht für mehr mehr als der Hälfte des Landes eine hohe Brandgefahr.







Homrich appelliert, auch auf Bundesstraßen eine Rettungsgasse zu bilden. So könnten Einsatzkräfte die Wälder im Notfall besser erreichen. Spaziergänger sollten darauf achten, die Waldwege nicht zuzuparken, sagte er.

Ab Stufe vier sind Sperrungen möglich

Der WBI beschreibt das meteorologische Potential für die Gefährdung durch Waldbrand. Er zeigt die Waldbrandgefahr in fünf Gefahrenstufen an, von Stufe eins, "sehr geringe Gefahr" bis Stufe fünf, "sehr hohe Gefahr". Ab Stufe drei kann das Verlassen der Wege untersagt werden, ab Stufe vier können von den Behörden bestimmte Areale sogar ganz gesperrt werden. Damit soll verhindert werden, dass durch fahrlässiges Verhalten ein Waldbrand ausgelöst wird.

Kein offenes Feuer und Rauchen im Wald

Gefährlich wird es laut Landesbrandmeister Homrich vor allem, wenn Spaziergänger Müll im Wald entsorgen, insbesondere Glasflaschen, und sich nicht an das Rauchverbot halten oder auf trockenen Grünflächen parken.

Generell gilt zwischen dem 1. März und dem 31. Oktober bundesweit in allen Wäldern Rauchverbot. Dennoch werden immer wieder Waldbrände durch weggeworfenen Zigarettenkippen ausgelöst. Aber auch Abfälle oder heiße Katalysatoren von parkenden Fahrzeugen können Brände auslösen, und bei trockener Hitze sollte man auch auf das Grillen im Wald verzichten.

