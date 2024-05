Stand: 02.05.2024 09:46 Uhr Wahlhelfer für Europawahl gesucht

In etwas mehr als einem Monat steht die Europawahl an. Dafür werden wieder viele ehrenamtliche Helfer gesucht. Die Stadt Neumünster zum Beispiel braucht nach eigenen Angaben etwa 500 Wahlhelfer, die am 9. Juni in den Wahllokalen der Stadt unterstützen. Es wird eine Aufwandsentschädigung gezahlt. Wahlvorsteher bekommen den Höchstsatz von 110 Euro, Beisitzer erhalten 60 Euro. Auf der Homepage der Stadt Neumünster steht, wer welche Voraussetzungen erfüllen muss, um im Wahlhelfer-Team dabei sein zu können.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 02.05.2024 | 08:30 Uhr