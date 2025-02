Wahlergebnis in Südholstein: Die wichtigsten Zahlen zur Bundestagswahl Stand: 24.02.2025 07:38 Uhr Das vorläufige Endergebnis der Bundestagswahl 2025 steht fest. Hier sind die Ergebnisse für die südlichen Wahlkreise zusammengefasst.

Wie im Rest des Landes, ist auch in den südlichen Wahlkreisen überall die CDU stärkste Kraft bei der Bundestagswahl 2025 geworden. Die CDU kann in den Wahlkreisen in Südholstein zwischen 29 und 31 Prozent der Zweitstimmen für sich verbuchen. Die SPD landete überall auf dem zweiten Platz und die AfD auf Platz drei. Auch bei den Direktmandaten konnten sich in den südlichen Wahlkreisen alle CDU-Kandidatinnen und Kandidaten durchsetzen.

Zehn Abgeordnete aus südlichen Wahlkreisen in den Bundestag gewählt

Insgesamt ziehen zehn Politikerinnen und Politiker aus den südlichen Wahlkreisen als Abgeordnete in den 21. Deutschen Bundestag ein. Im Wahlkreis Pinneberg ist es Daniel Kölbl (CDU). Im Wahlkreis Herzogtum Lauenburg-Stormarn Süd hat Henri Schmidt (CDU) gewonnen und Sebastian Schmidt (CDU) im Wahlkreis Ostholstein - Stormarn Nord. Melanie Bernstein (CDU) konnte bei der Bundestagswahl 2021 über die Landesliste in Parlament einziehen, jetzt hat sie das Direktmandat im Wahlkreis Segeberg-Stormarn Mitte für sich entschieden.

Wahlbeteiligung höher als 2021

Über die Landeslisten ziehen sechs weitere Kandidatinnen und Kandidaten in den Bundestag ein: Ralf Stegner (SPD), Nina Scheer (SPD), Bettina Hagedorn (SPD), Ralf Volker Schnurrbusch (AfD), Sven Wendorf (AfD) und Konstantin von Notz (Grüne).

Die Wahlbeteiligung war - ebenso wie landes- und auch bundesweit - höher als bei der letzten Wahl: Am höchsten war sie im Wahlkreis Segeberg Stormarn-Mitte mit 84,9 Prozent. Am niedrigsten im Wahlkreis Ostholstein-Stormarn Nord mit 83,3 Prozent. Im Wahlkreis Pinneberg lag sie bei 84,6 Prozent und im Wahlkreis Herzogtum-Lauenburg Stormarn Süd bei 84,8 Prozent.

