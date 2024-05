Stand: 13.05.2024 09:11 Uhr Wahl-O-Mat für Europawahl startet in SH

Noch vier Wochen sind es bis zur Europawahl am 9. Juni. Und seit 2002 bietet die Bundeszentrale für politische Bildung den Wahl-O-Mat zur besseren Orientierung der Wählerinnen und Wähler an. Zum einen können ihn die Menschen online als Befragungstool im Internet nutzen, aber auch auf Wochenmärkten oder in Fußgängerzonen steht er als Gerät. In Schleswig-Holstein startet er am Montag (13.5.) im Audimax der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.

Insgesamt werden 38 Thesen abgefragt, wie zum Beispiel: Die EU sollte mehr Waffen für die Ukraine zur Verfügung stellen. Und dann haben Nutzerinnen und Nutzer vor Ort die Möglichkeit, sich mit Hilfe von Aufklebern zu entscheiden, ob sie mit 'ja', 'nein' oder 'neutral' antworten. Am Ende wird dieser Zettel mit den Aufklebern ausgewertet und heraus kommt ein persönliches Ranking, welche Partei den eigenen politischen Ansichten am nächsten kommt.

Nur Orientierung, keine Wahlempfehlung

Dabei ist es den Organisatoren ganz wichtig klarzustellen, dass es keine Wahlempfehlung ist. Auch werden die Ergebnisse nicht an anderer Stelle ausgewertet. Bis zum 7. Juni wird der Wahl-O-Mat 19 Orte in ganz Schleswig-Holstein besuchen. Wann er wo genau ist, steht auf der Internetseite des Landesbeauftragten für politische Bildung unter politische-bildung.sh.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.05.2024 | 09:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bildung Europa-Politik