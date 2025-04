Waffensammler aus Nordfriesland steht vor Gericht Stand: 10.04.2025 19:32 Uhr Neben etlichen Waffen geht es in dem Prozess vorm Landgericht Flensburg auch um Pyrotechnik und Munition. Drei weitere Verhandlungstage soll es jetzt geben - und ein Maschinengewehr wird begutachtet.

In Flensburg hat am Donnerstag der Prozess gegen einen 68 Jahre alten Mann aus Nordfriesland begonnen. Ihm wird vorgeworfen, 2017 in seinem Wohnhaus unerlaubt Waffen gelagert zu haben. Es geht um mutmaßliche Verstöße gegen das Waffengesetz. Zunächst sind drei weitere Verhandlungstage angesetzt. Im Falle einer Verurteilung droht dem Angeklagten eine Freiheitsstrafe zwischen einem und fünf Jahren. Der Angeklagte hatte nach Recherchen von Panorama 3 damals mit knapp 1.000 Waffen eine der größten Sammlungen in Deutschland. Geschätzter Gesamtwert: 1,5 Millionen Euro.

Zunächst soll nur eine Waffe im Prozess in Flensburg begutachtet werden

Nach Verlesung der Anklage am Donnerstag - die die Verteidiger als unwirksam kritisierten - hatten sich die Prozessbeteiligten zu einem langen Rechtsgespräch zurückgezogen. Sie verständigten sich darauf, dass zunächst nur eine Waffe, das Maschinengewehr, begutachtet werden soll, wie ein Gerichtssprecher sagte. Laut Anklage soll der Verschluss der Waffe funktionsfähig sein. Ob dies tatsächlich so ist, soll am Freitag (11.4.) vor Beginn des Verhandlungstages von dem Sachverständigen festgestellt werden.

Fehler bei der Dokumentation und Einordnung der Waffen

Es gab bereits mehrere Anläufe für ein Verfahren gegen den Waffensammler. Erst musste der Prozess 2022 aus Krankheitsgründen verschoben werden, dann begann der Prozess zwar im Frühjahr 2023, wurde aber wegen eines Ablehnungsgesuches gegen die zuständige Richterin wieder unterbrochen.

Außerdem stellten die Waffenfunde die Behörden vor Herausforderungen. Bei der Dokumentation der Sammlung hatte die Landesregierung in der Vergangenheit Fehler eingeräumt. Auf handschriftlichen Zetteln ist es demnach zu falschen Zuordnungen von Waffennummern gekommen. Auch wurde eine scharfe Waffe von der Waffenbehörde in Husum (Kreis Nordfriesland) offenbar fehlerhaft als Dekowaffe klassifiziert, gelagert - und wieder an den Angeklagten herausgegeben.

Hohe Sicherheitsvorkehrungen beim Prozessstart

Weil das eigentlich zuständige Amtsgericht in Husum die sichergestellten Waffen, Waffenteile, Munition sowie pyrotechnischen Gegenstände nicht sicher aufbewahren konnte, findet der Prozess nun in den Räumlichkeiten des Landgerichts Flensburg statt. Dort sind zum Beispiel die entsprechenden Tresore vorhanden. Die Sicherheitskontrollen sind streng: Die rund 30 Zuschauerinnen und Zuschauer wurden vor dem Prozessstart am Donnerstag gründlich kontrolliert und mussten auch ihre Mobiltelefone abgeben.

