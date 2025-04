Stand: 12.04.2025 11:21 Uhr Waffenkontrolle am Bahnhof Heide

Am Bahnhof in Heide haben am Freitagnachmittag nach Angaben der Polizei Beamte des Reviers Heide und der Bundespolizei insgesamt 150 Personen auf Waffen kontrolliert. Die Beamten stellten vier Messer sicher. Außerdem hatten zwei Personen größere Mengen Rauschmittel dabei. Seit Ende 2024 ist es verboten, Waffen und Messer in Bussen und Bahnen griffbereit mitzuführen.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 12.04.2025 | 10:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Heide