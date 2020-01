Stand: 08.01.2020 17:48 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Wadephul: Keine besondere Gefährdung für Jagel-Tornados

Nach den iranischen Raketenangriffen auf Militärstützpunkte im Irak, die auch von den USA genutzt werden, sieht der schleswig-holsteinische CDU-Verteidigungsexperte Johann Wadephul keine besondere Gefährdungslage für die Tornado-Piloten aus dem Fliegerhorst Jagel (Kreis Schleswig-Flensburg). Sie sind auf dem Wüsten-Stützpunkt Al-Asrak in Jordanien rund 30 Kilometer nördlich von der irakischen Hauptstadt Bagdad stationiert und sind Teil des internationalen Anti-IS-Einsatzes.

Wadephul: "Einsatz ist dringend notwendig"

"Erstens haben wir herausragend ausgebildete Piloten und zweitens ist die Luftlage nicht besonders prekär. Die Bodenlage ist auf jeden Fall gefährlicher", sagte der stellvertretende Unionsfraktionschef. Die Flugzeuge fliegen von Jordanien aus Aufklärungseinsätze über dem Irak. "Ich hoffe natürlich, dass alle Piloten heil zurückkommen. Aber auch dieser Einsatz ist dringend notwendig, um den IS wirksam bekämpfen zu können", erläuterte Wadephul dem NDR Schleswig-Holstein. Sie beobachten IS-Nester und geben Daten an die Soldaten weiter, die die Bekämpfung durchführen.

Wadephul: Tornado-Piloten sollten weitermachen NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 08.01.2020 18:00 Uhr Autor/in: SH-Mag. CDU-Verteidigungsexperte Wadephul ist für die Fortsetzung des Bundeswehreinsatzes im Irak. Eine besondere Gefährdung für Tornado-Piloten aus Jagel sieht er nicht.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Zwei Sondersitzungen in Berlin

Um über die Folgen des aktuellen Konflikts zwischen dem Iran und den USA zu beraten, sind in Berlin am Donnerstag zwei Sondersitzungen im Bundestag anberaumt. Zeitgleich treffen sich der Auswärtige Ausschuss und der Verteidigungsausschuss. In beiden nicht-öffentlichen Sitzungen geht es um die Entwicklung im Irak und die Folgen für den Bundeswehr-Einsatz.

Wadephul: Wenn Irak es zulässt, soll Bundeswehr bleiben

Die Bundesregierung will sich nun erst mal einen umfassenden Überblick über die Lage vor Ort machen. Danach soll entschieden werden, ob deutsche Soldaten aus dem Nahen Osten abgezogen werden. "Wir verteidigen am Ende auch unsere Freiheit, unseren Frieden hier vor Ort. Denn die Flüchtlingskrise hat uns schon stark betroffen gemacht. Und wenn die Menschen dort in Unfreiheit leben, wenn sie kriegerische Auseinandersetzungen zu befürchten haben, kommen sie im Zweifel hierher", erläuterte Wadephul. Daher sei er dafür, dass die Bundeswehr, wenn es die irakische Regierung zulässt, ihren Einsatz im Irak fortsetzt.

Bundeswehr verlegt Soldaten nach Kuwait und Jordanien

Die Bundeswehr hat bereits Personal vorübergehend aus dem Irak nach Kuwait und Jordanien verlegt. Für Wadephul eine Sicherheitsmaßnahme für die Bundeswehrsoldaten. "Sie sind natürlich bedroht. Der Iran hat Vergeltungsschläge ausgeübt. Und es ist vollkommen klar: Wir müssen das immer einschätzen, ob das noch verantwortbar ist. Was nicht geht, ist, dass sie wirklich in eine akute Gefahr für Leib und Leben kommen." Die befürchte die Bundesregierung momentan aber nicht.

Weitere Informationen NDR Info Iran-Krise: "Die USA sollten nicht zurückschlagen" NDR Info In der Iran-Krise hat der deutsche Ex-Botschafter im Iran und Irak, Erbel, zur Deeskalation aufgerufen. Eine militärische Lösung des Konflikts sei nicht möglich. mehr