Stand: 04.02.2025 11:23 Uhr Wacken: Vergessene Brille entlarvt Einbrecher

Ein Tatverdächtiger hat bei einem Einbruch in eine Kindertagesstätte in der Schulstraße in Wacken (Kreis Steinburg) seine Brille liegen lassen. Eine Beamtin konnte sich an die Sehhilfe aus einem anderen Ermittlungsverfahren erinnern. Sie gehört einem 65-jährigen Mann aus Itzehoe. Daraufhin durchsuchten Kriminalbeamte dessen Wohnung und fanden dort nach Angaben der Polizei diverse Beweismittel. Der entscheidende Beweis fehlt jedoch laut Polizei. Die Ermittlungen laufen weiter.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Steinburg