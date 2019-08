Stand: 01.08.2019 08:00 Uhr

Wacken Open Air startet durch

In Wacken (Kreis Steinburg) beginnt heute das 30. Wacken Open Air auch ganz offiziell. Schon gestern hatten die ersten Bands auf den kleineren Bühnen des Festivals gespielt, unter anderem auch die Wacken Fire Fighters, die für viele Fans den Startschuss des Festivals bilden. Zum zweiten Mal innerhalb eines Tages mussten die Veranstalter dabei auf eine Unwetterwarnung reagieren: Eine Gewitterfront war auf dem Weg in Richtung Festivalgelände. Die Veranstalter baten die Fans, den Bereich vor den Bühnen zu räumen und sich in ihre Autos zurückzuziehen. Nach rund einer Stunde gab es Entwarnung und das Programm wurde fortgesetzt.

Das Wacken-Wetter für Donnerstag NDR 1 Welle Nord - 31.07.2019 22:00 Uhr Täglich präsentieren die Besucher vom Wacken Open Air den Wetterbericht für den kommenden Tag. Die Metalheads berichten, dass es am Donnerstag auch mal sonnig werden soll.







Auftakt mit Skyline & Stargästen

Eine feste Größe beim Wacken Open Air ist Skyline. Die frühere Band von WOA-Mitbegründer Thomas Jensen eröffnet seit 30 Jahren das Festival. Zum 30-Jährigen hat die Band ein neues Album herausgebracht, auf dem auch zwei Wacken-Hymnen zu hören sind. Wie genau das Set der Band aussieht, ist noch nicht klar, fest steht nur: Thomas Jensen wird zum 30-jährigen Bandjubiläum noch einmal zum Bass greifen und seine alten Freunde zumindest bei einem Stück unterstützen. Als weiterer Stargast ist die deutsche Metal-Ikone Doro Pesch zu Gast auf der Faster-Stage.

Eine Band, zwei Bühnen

Die schwedische Powermetal-Band Sabaton feiert ihr 20-jähriges Bestehen mit einem besonderen Konzert: Die Schweden wollen beide Hauptbühnen gleichzeitig bespielen. Jede von ihnen ist rund 60 Meter breit. "Das muss einfach nur episch werden", sagte am Abend ein Metalhead aus dem Saarland beim Blick auf die Running Order. Weitere Bands an diesem Festivalwochenende sind Slayer auf ihrer Abschiedstournee, Saxon und Extrabreit - insgesamt stehen nach Veranstalterangaben rund 200 Bands auf elf Bühnen. Das 30. Wacken Open Air war nach vier Tagen ausverkauft.

