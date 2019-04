Stand: 03.04.2019 15:15 Uhr

Wacken-Gründer für Lebenswerk ausgezeichnet

Die Gründer des Wacken Open Air, Thomas Jensen und Holger Hübner, sind bei der Verleihung des Live Entertainment Awards in der Festhalle Frankfurt für ihr Lebenswerk geehrt worden. Mit dem Award werden seit 13 Jahren herausragende Leistungen der Show- und Entertainment-Branche im deutschsprachigen Raum gewürdigt. In ihrer Dankesrede sagten die beiden Festival-Gründer, der Preis sei ein Ansporn für die Zukunft. Sie bedankten sich bei den Menschen und Behörden in Wacken und den umliegenden Gemeinden. "Alle Mitarbeiter, Feuerwehrleute, Sanitäter und natürlich auch die zigtausend Fans und Musiker aus aller Welt sind ein unverzichtbarer Teil des Erfolgs", schrieben die Gründer auf ihrer Homepage.

Festival entstand aus Bier-Laune

Das Wacken Open Air findet seit 1990 in der 2.000-Einwohner-Gemeinde im Kreis Steinburg statt. "Das Festival entstand aus einer Bier-Laune heraus. Ich trat mit meiner Band Skyline immer in irgendwelchen Pleite-Kneipen auf, und Holger (Hübner) legte im Anschluss als DJ auf. Irgendwann hatten wir die Idee, ein Open-Air-Konzert zu organisieren", sagte Jensen in einem Interview. Im ersten Jahr kostete der Eintritt zwölf Mark und es kamen 800 Besucher. Mittlerweile pilgern jährlich 75.000 Fans aus aller Welt nach Schleswig-Holstein.

