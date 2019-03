Stand: 19.03.2019 20:14 Uhr

Wacken-Festival bekommt eigenen Supermarkt

Das Wacken Open Air bekommt in diesem Sommer seinen eigenen Supermarkt: Vom 29. Juli bis zum 3. August können sich die Besucher des größten Metal-Festivals der Welt dort mit Grillfleisch, Kaltgetränken und allem, was der Metalhead so braucht, versorgen. Für die Festival-Fans seien das gute Nachrichten, denn so fielen die Fußmärsche in die Gemeinde flach, sagte Wacken-Mitgründer und Veranstalter Holger Hübner.

Der Einzelhändler im Dorf sieht sich von der Neuerung nicht bedroht. Da eine Filiale seines Supermarktes strategisch günstig, direkt auf dem Weg zum Wackener Schwimmbad liegt, rechnet er auch weiterhin mit dem Besuch vieler Metal-Fans.

Auch Grills und Camping-Stühle für Metalheads

Die Preise in dem Festival-Supermarkt werden sich laut den Organisatoren nicht von denen in einer regulären Filiale des Discounters unterscheiden. Öffnen soll das 1.300 Quadratmeter große Verkaufszelt nur für die Woche des Heavy-Metal-Festivals. Neben Lebensmitteln können sich die Festival-Gänger hier auch mit Grills, Campingstühlen und Zelten versorgen.

Das Wacken Open Air findet seit 1990 in der 2.000-Einwohner-Gemeinde im Kreis Steinburg statt. Mittlerweile pilgern jährlich 75.000 Fans aus aller Welt nach Schleswig-Holstein.

