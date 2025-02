Stand: 28.02.2025 08:43 Uhr WKK und Nordfriesland-Klinik kooperieren bei Kindermedizin

Die Westküstenkliniken in Heide (Kreis Dithmarschen) haben mit dem Klinikum Nordfriesland in Husum eine neue Kooperation geschlossen. Demnach wird die Kindermedizin des WKK ab April die kinderärztliche Versorgung der Husumer Geburtshilfe sichern. Als Grund für diesen Schritt nennen die Kliniken den Renteneintritt des bislang in Husum tätigen Kinderarztes Marius Peter Rachwalik.

Schon seit vielen Jahren unterstützen die Westküstenkliniken das Klinikum Nordfriesland und übernehmen die Arbeit des Husumer Kinderarztes, wenn dieser krank oder im Urlaub ist. Zudem sichern sie die Notfallversorgung der Geburtshilfe und verlegen neugeborene Kinder im Fall der Fälle auf die Kinderintensivstation nach Heide. Ab April sollen Kindermediziner dreimal wöchentlich nach Husum kommen - zum Beispiel für die Erstuntersuchung von Neugeborenen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.02.2025 | 09:30 Uhr