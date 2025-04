Stand: 16.04.2025 12:18 Uhr W.D.R.: Fähren über Ostern gut gebucht

Die Wyker Dampfschiffs-Reederei (Kreis Nordfriesland) verzeichnet eine hohe Auslastung ihrer Fähren während der Osterfeiertage. Laut Nick Obert, dem Betriebsleiter, gab es bereits am letzten Wochenende einen starken Anstieg von Reisenden aufgrund des Ferienstarts. Besonders der Gründonnerstag sei traditionell ein Tag, an dem viele Menschen auf die Inseln und Halligen reisten, so Obert.

W.D.R. - Fähren haben noch Restplätze frei

Für Kurzentschlossene, die über die Feiertage nach Föhr oder Amrum (Kreis Nordfriesland) reisen möchten, bestehen weiterhin gute Möglichkeiten, kurzfristig einen Platz zu bekommen. Besonders in den Randzeiten seien Plätze verfügbar, so Obert. Er empfiehlt, Onlinebuchungen zu überprüfen, da möglicherweise Plätze frei werden. Fußgänger haben zudem jederzeit die Möglichkeit, mitzufahren. Die Wyker Dampfschiffs-Reederei betreibt insgesamt fünf Fähren, die jeweils knapp 1.200 Personen befördern können.

