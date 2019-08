Stand: 26.08.2019 20:22 Uhr

Vossloh verkauft Lokomotivwerk in Kiel

Die rund 500 Mitarbeiter des Kieler Lokomotivwerks von Vossloh bekommen vermutlich einen neuen Eigentümer. Denn der Verkehrstechnikkonzern verkauft sein Lokomotiven-Geschäft nach China. Das Unternehmen teilte am Montagabend mit, es habe einen Kaufvertrag mit einer Tochterfirma der China Railway Rolling Stock Corporation geschlossen. Das ist der weltweit größte Hersteller von Schienenfahrzeugen. Der Kaufpreis soll im niedrigen einstelligen Millionenbereich liegen. Die europäischen Kartellbehörden und auch chinesische Behörden müssen dem Verkauf noch zustimmen.

Für Mitarbeiter soll sich nichts ändern

In dem Kieler Werk werden vor allem Rangierloks entwickelt und produziert. Am Dienstag sollen die Mitarbeiter laut IG Metall über den Deal informiert werden. Für sie soll sich laut Vossloh erstmal nichts ändern. Personelle Veränderungen seien durch den Verkauf nicht vorgesehen, schreibt das Unternehmen. Die IG Metall Kiel-Neumünster begrüßte den Verkauf. Damit habe die Hängepartie für die Mitarbeiter ein Ende, sagte eine Sprecherin NDR Schleswig-Holstein.

Bahninfrastruktur als neues Kerngeschäft

Es ist noch nicht lange her, dass Vossloh 30 Millionen Euro in das Kieler Werk investiert hat. Aber das Unternehmen richtet sich strategisch neu aus. Dass ein Käufer für das Werk gesucht wurde, war bekannt. Die Lokomotivsparte ist laut Vossloh das letzte von ursprünglich drei Geschäftsfeldern der Transportsparte, die es veräußert hat. Künftig will sich die Firma auf das Kerngeschäft der Bahninfrastruktur mit Weichen, Bahn-Schwellen und Signalanlagen konzentrieren.

