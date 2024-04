Stand: 09.04.2024 10:36 Uhr Vorverkauf für die Eutiner Festspiele angelaufen

Der Vorverkauf für die Eutiner Festspiele (Kreis Ostholstein) läuft laut den Veranstaltern so gut wie noch nie. Achim Krauskopf, Pressesprecher der Eutiner Festspiele, sagte NDR Schleswig-Holstein, die aktuelle Auslastung der Kartenverkaufs liege bei 35 Prozent. "Es sind ja jetzt noch etwa 75 Tage bis zur Eröffnungsfeier der neuen Tribüne, soviele hatten wir zu so einem Zeitpunkt noch nicht verkauft." Das liege womöglich auch an der neuen Tribüne, die die Festpiele bekomme. Am Dienstagabend soll ein weiterer Abschnitt fertiggestellt werden. Premiere für das Stück "Jesus Christ Superstar" ist am 5. Juli.

