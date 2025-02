Vorsicht am Brodtener Ufer: Lebensgefahr durch Abbrüche Stand: 11.02.2025 14:01 Uhr Es besteht laut Stadt akute Lebensgefahr: Die Hansestadt Lübeck warnt davor, abgesperrte Bereiche am Brodtener Ufer zu betreten.

Am Brodtener Ufer zwischen Lübeck-Travemünde und Niendorf drohen durch die Witterung plötzliche Abbrüche der Steilküste. Besonders gefährdet ist laut der Stadt Lübeck der Abschnitt in Höhe des Hauses Seeblick. An den Stränden und Uferwegen sei deshalb besondere Vorsicht geboten. Für Fußgänger und Radfahrer wurde nach Angaben der Stadt eine sichere Umleitung eingerichtet. Sie läuft über Wieskoppel, Pfingstbusch und Hävenkamp. Dennoch werden die Absperrungen laut Stadtverwaltung immer noch oft ignoriert. Die Hansestadt appelliert dringend an die Nutzer des Weges, auf die ausgeschilderte Umleitung auszuweichen.

Immer weniger Land bis zum Meer in Travemünde

Das Brodtener Ufer im Kreis Ostholstein ist eine von 59 Steilküsten in Schleswig-Holstein. In Travemünde bricht Berechnungen zufolge jedes Jahr etwa ein Meter Küste weg. Im Landesdurchschnitt sind es laut Landesbetrieb Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein (LKN.SH) etwa 20 Zentimeter.

Haus Seeblick droht abzustürzen

Ein vom Absturz bedrohtes Haus am Brodtener Ufer: das Haus Seeblick. Nach Messungen des LKN.SH existierte vor dem Haus im Jahre 1878 noch 200 Meter Land bis zum Meer. Heute sind es nur noch wenige Meter. Das Jugendhaus wurde bereits Anfang vergangenen Jahres geschlossen. Der Verein Falken Lübeck hatte das Haus Seeblick 2011 übernommen. Seit den 1950er Jahren wurde das Haus an Jugendgruppen und für Seminare vermietet. Mit der endgültigen Schließung ist eine langjährige und bewegte Geschichte am Brodtener Ufer zu Ende gegangen.

