Vorsicht Glatteis! Winterwetter sorgt für Unfälle Stand: 03.02.2021 12:43 Uhr Schnee oder gefrierender Regen hat heute in Schleswig-Holstein schon für einige Glätteunfälle gesorgt.

Im Kreis Stormarn krachte es am Vormittag gleich sieben Mal, dabei wurden drei Personen leicht verletzt. Wegen eines Glätteunfalls musste die A1 vorübergehend voll gesperrt werden. Auch die Polizei in Flensburg meldete bis zum Mittag acht Glätteunfälle - größtenteils blieb es aber bei Blechschäden, zwei Personen wurden leicht verletzt.

Unfall bei Bordesholm im Schneetreiben

Ein schwerer Unfall ereignete sich im Schneetreiben am frühen Morgen im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Laut Polizei hatte er allerdings nichts mit Glatteis zu tun. Ein Van-Fahrer wollte auf der L49 bei Bordesholm nach links abbiegen und unterschätzte offenbar die Entfernung zu einem entgegenkommenden Sattelzug. Es kam zum Zusammenstoß, dabei wurde der 60-jährige Van-Fahrer schwer verletzt.

Glitzernde Eisflächen wirken trügerisch

Unterdessen warnen Polizei und Feuerwehr weiter vor dem Betreten von Eisflächen auf Gewässern. Der Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein mahnt, vorsichtig zu bleiben: Trotz der Minustemperaturen sei das Eis zu dünn. Wer es betrete, könne leicht einbrechen. In Klein Nordende (Kreis Segeberg) musste die Polizei am Dienstag zahlreiche Kinder und Erwachsene von einem zugefrorenen See scheuchen. Besonders an Ufern wirke die Eisschicht trügerisch stabil, warnen die Beamten. Sie appellieren insbesondere an alle Eltern, äußerst sensibel mit dem Thema umzugehen.

AUDIO: Wetterexperte Meeno Schrader erwartet Ende der Woche Dauerschneefall (1 Min)

Dauerschneefall am Sonntag

Für Donnerstag erwartet NDR Schleswig-Holstein Wetterexperte Meeno Schrader Regen und Schnee - die Temperaturen am Tag und in den Nächten werden wohl um die 0 Grad oder schwach im Plus sein, bevor es am Sonnabend wieder kälter wird. Dazu wird es sehr windig mit Sturmböen aus Ost. Am Sonntag erwartet Schrader Dauerschneefall - und zwar bis Montag.

Weitere Informationen Glätte im Norden: Entspannung ab Mittag, Vorsicht am Abend Der Deutsche Wetterdienst warnt für den Norden bis zum Mittag vor Glätte. Auch am Abend kann es rutschig werden. mehr Die Schneekatastrophe im Jahrhundertwinter Mit eisiger Kälte und extrem viel Schnee stürzt der Winter 78/79 den Norden ins Chaos. Im Februar gibt es erneut Katastrophenalarm. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.02.2021 | 12:00 Uhr