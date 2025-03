Stand: 26.03.2025 09:10 Uhr Vorschläge für Dithmarscher Kulturpreis gesucht

Der Kreis Dithmarschen vergibt dieses Jahr wieder den Dithmarscher Kulturpreis. Bürgerinnen und Bürger können dafür noch bis zum 30. April Vorschläge einreichen. Seit 1984 wird der Preis an herausragende Kulturschaffende verliehen. Sie kommen aus den Bereichen Malerei, Theater, Literatur, Musik, Film, Brauchtum, Geschichte und Forschung. Das Preisgeld beträgt 10.000 Euro. Vorschläge können direkt bei der Kreisverwaltung in der Stettiner Straße in Heide eingereicht werden. Eigenbewerbungen sind nicht möglich.

