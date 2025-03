Stand: 28.03.2025 16:37 Uhr Vorerst keine Arbeitszeiterfassung für Lehrkräfte in SH

Der Schleswig-Holsteinische Landtag ist sich uneinig über die Frage einer Arbeitszeiterfassung für Lehrkräfte: Die SPD-Fraktion scheiterte am Freitag mit einem Antrag, laut dem die Landesregierung die Einführung von Arbeitszeiterfassung vorbereiten sollte. Bildungsministerin Karin Prien (CDU) machte deutlich, dass sie in der laufenden Legislaturperiode das Thema nicht mehr anfassen werde. In Bremen und Sachsen würden entsprechende Modellprojekte erprobt. Die Ergebnisse sollten abgewartet werden, sagten auch Redner der Regierungsfraktionen von CDU und Grünen.

