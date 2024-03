Stand: 08.03.2024 10:42 Uhr Vorerst kein XXL-Fahrradmarkt für Kiel

Der Bauausschuss der Stadt Kiel hat sich am Donnerstagabend gegen ein Gutachten zum XXL-Fahrradmarkt am Westring entschieden - somit ist das Projekt vorerst gekippt. Zuvor hatte auch der Wirtschaftsausschuss dagegen gestimmt. Etablierte Fahrradhändler aus Kiel hatten Bedenken zu den Plänen der Krieger Gruppe geäußert, in den Räumen des Sconto-Möbelmarkts einen großen Fahrradmarkt errichten zu wollen.

