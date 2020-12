Vorbereitungen zum Impfen in SH laufen: Wer darf zuerst?

Vorausgesetzt, der Impfstoff von Biontech und Pfizer wird bis Weihnachten zugelassen und am zweiten Weihnachtsfeiertag ausgeliefert, will Schleswig-Holstein am 27. Dezember mit den Impfungen beginnen.

Die mobilen Impfteams sollen nach jetzigem Stand noch in diesem Jahr in Pflegeeinrichtungen mit hochbetagten Risikogruppen starten. Es geht um die Altersgruppe 80 Plus und bei Pflegeheimen vor allem um die Einrichtungen mit Demenzkranken. Eine Zustimmung der Person oder gegebenenfalls der jeweiligen Betreuungsperson ist dafür erforderlich. Zu den ersten, die ebenfalls geimpft werden, könnte außerdem medizinisches Personal in besonders betroffenen Bereichen kommen. Vorrangig soll in den Regionen mit hohen Inzidenzwerten geimpft werden.