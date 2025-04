Stand: 24.04.2025 18:04 Uhr Von Kiel nach Sinsheim: U-Boot "U17" jetzt im Museum

Ein Stück Marinegeschichte aus Schleswig-Holstein hat sein letztes Ziel erreicht: das U-Boot "U17". Fast zwei Jahre ist es her, dass der Koloss in der Kieler Förde verladen wurde - mit schwerem Gerät und unter großem öffentlichen Interesse. Nun ist das ausgemusterte U-Boot an seinem Zielort im Technik Museum Sinsheim in Baden-Württemberg angekommen. Rund zwei Millionen Euro kostete der Transport. Ab dem 24. Mai kann es dort nach Angaben des Museums von innen besichtigt werden.

Weitere Informationen Aufwendige letzte Etappe: U-Boot U17 ist in Sinsheim angekommen Nach mehr als einem Jahr ist das U-Boot im Technik Museum Sinsheim angekommen. Vor allem der aufwendige Straßentransport hatte es in sich. mehr

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 24.04.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel