Stand: 28.04.2024 13:22 Uhr Von Jolle gestürzt: Helfer retten Segler aus Kieler Förde

Seenotretter und weitere Helfer haben am späten Sonnabendnachmittag einen Segler aus der Kieler Förde gerettet. Nach Angaben der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) trieb der Mann über 20 Minuten in der zehn Grad kalten Ostsee. Er war demnach zuvor 200 Meter vor Strande (Kreis Rendsburg-Eckernförde) von seiner gekenterten Jolle gestürzt. Die Besatzung eines anderen Segelbootes alarmierte daraufhin die Rettungsleitstelle See. Durch die Zusammenarbeit mehrerer Helfer der DGzRS auf Booten und Rettungskreuzer, und der Besatzung eines privates Schlauchboots konnte der etwa 40 Jahre alte Mann gerettet und seine leichte Unterkühlung versorgt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.04.2024 | 12:00 Uhr