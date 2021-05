Vom Gottesdienst bis zur Vatertagstour: Das ist erlaubt Stand: 12.05.2021 16:07 Uhr Spaziergang, Familienausflug, Kirchenbesuch oder Vatertagstour - das lange Himmelfahrtswochenende steht bevor, aber was ist eigentlich erlaubt?

Corona macht auch vor Himmelfahrt keinen Halt - deswegen gelten überall immer noch die aktuellen Corona-Maßnahmen. Das bedeutet: Treffen mit maximal fünf Personen aus zwei Haushalten. Das gilt sowohl unter freiem Himmel als auch für die eigenen vier Wände. Wer gegen diese Regeln verstößt, muss mit einem Bußgeld von bis zu 150 Euro rechnen.

Polizei will verstärkt kontrollieren

Dafür ist die Polizei über die Feiertage mit Verstärkung unterwegs: Landesweit sind 450 zusätzliche Kräfte im Einsatz. Diese fahren Streife und kontrollieren, ob Kontaktbeschränkungen, Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden. Ganz besonders wollen die Beamten an den Touristenhotspots nach dem Rechten schauen, zum Beispiel in der Lübecker Innenstadt, in Travemünde und an den Badeorten in der Lübecker Bucht, Scharbeutz, Grömitz und Timmendorfer Strand. Einige Gemeinden, zum Beispiel Schönberg und Heikendorf im Kreis Plön, haben zusätzlich auch Sicherheitsdienste engagiert. Auch sie sollen prüfen, ob die Corona-Regeln eingehalten werden. Alle Einsatzkräfte hoffen jedoch auf die Vernunft aller, werden allerdings, wenn vonnöten, konsequent und vom Einzelfall abhängig durchgreifen, so die Polizei. Dieses Vorgehen kann Ordnungswidrigkeitenanzeigen, Platzverweise und sogar Ingewahrsamnahmen nach sich ziehen.

Teilweise örtliche Alkoholverbote

In einigen Gemeinden in Schleswig-Holstein gelten außerdem örtliche Alkoholverbote. Beispielsweise darf in Glückstadt (Kreis Steinburg) rund um die Fußgängerzone kein Allkohol "to go" ausgegeben werden. Wer also am Ausflugsziel nicht enttäuscht sein möchte, sollte sich vorab über die dort geltenden Regeln informieren.

Gottesdienste sind möglich

Gottesdienste sind an Christi Himmelfahrt in der Kirche mit maximal 50 Personen möglich. So beispielsweise in der St.-Lorenz-Kirche in Travemünde. Einige Gemeinden und Kreise bieten aber auch Open-Air-Gottesdienste an. Diese können mit maximal 100 Personen unter Einhaltung der geltenen Bestimmungen besucht werden.

