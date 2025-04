Stand: 14.04.2025 07:12 Uhr Vollsperrung in Mustin: Kreisstraßen bis Ende April nicht befahrbar

In Mustin haben am Montag (14.04) Bauarbeiten an den Kreisstraßen 59 und 36 begonnen. Laut Kreis Herzogtum Lauenburg sind die Salemer Straße und die Dorfstraße wegen Asphaltarbeiten erneut voll gesperrt - auch Anlieger können ihre Grundstücke zeitweise nicht mit dem Auto erreichen. Über die Ostertage wird die Strecke laut Kreis vorübergehend geöffnet, danach aber erneut geschlossen. Die Arbeiten sollen demnach bis zum 25. April abgeschlossen sein. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Wetterbedingte Verzögerungen sind möglich.

